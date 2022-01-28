Житель Тегульдетского района осужден за отлов 8 кг сибирского осетра

Обвиняемый выловил 8 кг осетра из реки Чулым с помощью "закидушки". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томской области в Тегульдетском районе местный 23-летний житель осужден к 80 часам обязательных работ за отлов 8 кг сибирского осетра. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Тегульдетский районный суд Томской области признал 23-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2581 УК РФ (незаконные добыча, хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что обвиняемый выловил 8 кг осетра из реки Чулым с помощью "закидушки". Неделю мужчина хранил рыбу у себя дома, позже решил отвезти приятелю, но по дороге он был остановлен сотрудниками полиции, которые вскоре изъяли рыбу.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело. Обвиняемого приговорили к 80 часам обязательных работ.