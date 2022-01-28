Томский школьник, который выпал с 4 этажа, подключен к ИВЛ

По информации главного врача больницы скорой медицинской помощи №2 Андрея Караваева, мальчик находится в реанимационном отделении больницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученик томской школы №40, который 27 января выпал из окна 4 этажа, подключен к ИВЛ. Мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает telegram-канал облздрава.

"По информации главного врача больницы скорой медицинской помощи №2 Андрея Караваева, мальчик находится в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

В "Области здоровья" рассказали, что ученик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент его состояние оценивается, как крайне тяжелое.

Ранее "КП-Томск" сообщала, как томский СК возбудил уголовное дело по факту падения школьника из окна.