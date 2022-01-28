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Общество28 января 2022 1:59

В Томске в марте 2022 года появятся два новых комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД

Камеры поставят на Мира – Интернационалистов и Суворова – Новосибирская – Лазо
Ксения Высотина
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Подрядчик уже ремонтирует оборудование и окончательно установит его в марте этого года.

Подрядчик уже ремонтирует оборудование и окончательно установит его в марте этого года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В марте 2022 года в Томске появятся два новых комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры поставят на Мира – Интернационалистов и Суворова – Новосибирская – Лазо, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Новые комплексы установят на двух регулируемых перекрестках с повышенной аварийностью", - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что подрядчик уже ремонтирует оборудование и окончательно установит его в марте этого года.

В ведомстве также отметили, что всего с 2019 года по нацпроекту на региональных и городских дорогах было установлено 20 комплексов фотовидеофиксации.

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