Синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящие выходные в Томской области

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до -30 градусов. Фото: Владислав Пирогов

В Томской области на выходных существенно похолодает - в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -30 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В субботу, 29 января, в отдельных районах Томской области пройдет снег, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Ночью ожидается около -20…-25 градусов, при прояснениях - до -30 градусов, по западу около -14…-19 градусов. Днем прогнозируется -12…-17 градусов, в западных районах около -6…-11 градусов.

В воскресенье, 30 января, в регионе будет снежно, ночные температуры ожидаются на уровне -21…-26 градусов, по западным районам около -15…-20 градусов. Днем температура воздуха ожидается около -9…-14 градусов.

В Томске в субботу ночью синоптики обещают -23…-25 градусов, днем ожидается -12…-14 градусов.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -21…-23 градусов, днем до -12…-14 градусов.