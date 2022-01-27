Томский СК возбудил уголовное дело по факту падения школьника из окна

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по факту падения 14-летнего школьника из окна. Уже произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, сообщает пресс-служба ведомтсва.

"Следователи СО по Советскому району г. Томск работают на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее "КП-Томск" писала, что в Томске в школе №40 из окна 4 этажа выпал ребенок.

Также напомним, что школьник, выпавший из окна в томской школе, находится в реанимации.