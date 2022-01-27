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Общество27 января 2022 11:43

Томский СК возбудил уголовное дело по факту падения школьника из окна

Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели
Ксения Высотина
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Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по факту падения 14-летнего школьника из окна. Уже произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, сообщает пресс-служба ведомтсва.

"Следователи СО по Советскому району г. Томск работают на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее "КП-Томск" писала, что в Томске в школе №40 из окна 4 этажа выпал ребенок.

Также напомним, что школьник, выпавший из окна в томской школе, находится в реанимации.

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