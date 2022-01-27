Сгоревшую в Томске "Ленту" планируют восстановить до конца 2022 года

Компания планирует восстановить гипермаркет в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске до конца 2022 года планируют восстановить сгоревший гипермаркет "Лента". Здание супермаркета уже активно разбирают, об этом сообщила компании со ссылкой на гендиректора Владимира Сорокина.

-В декабре 2021 года пожар в результате поджога уничтожил один из гипермаркетов "Ленты" в Томске. Компания планирует восстановить гипермаркет в 2022 году, - прокомментировал гендиректор.

Напомним, что 21 декабря 2021 года в Томске загорелся гипермаркет "Лента" на ул. Елизаровых. По официальной причине - это был поджог.