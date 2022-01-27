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Общество27 января 2022 11:03

Синоптики предупредили жителей Томска о вредных примесях в атмосфере

Скоплении вредных примесей в воздухе продолжится с 27 по 30 января
Ксения Высотина
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В городе сложилось краткосрочное стечение метеорологических факторов, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в атмосфере.

В городе сложилось краткосрочное стечение метеорологических факторов, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в атмосфере.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске с с 27 по 30 января в воздухе будет скопление вредных примесей. Такая информация появилась на сайте Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 15.00 ч. (мест. врем.) 27.01.22 до 10.00 (мест. врем.) 30.01.22 ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Ожидаются НМУ 1 степени опасности", - говорится в сообщении.

Помимо этого, добавим, что в ночь с 27 на 28 января в Томске будет -27°С, а днем -17°С. Ветер слабый, 2-7 м/с, без осадков.

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