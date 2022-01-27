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Общество27 января 2022 10:07

В Томске местный житель лишился более 165 тысяч рублей из-за мошенников

Мужчина перевел свои деньги на "безопасную копилку"
Ксения Высотина
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В общей сложности мужчина потеря более 165 тысяч рублей.

В общей сложности мужчина потеря более 165 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске местный 36-летний житель лишился более 165 тысяч рублей из-за мошенников. Мужчина перевел свои деньги на "безопасную копилку", сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Томска с заявлением обратился местный житель 1985 года рождения. Он сообщил, что неизвестные лица путем обмана по телефону похитили принадлежащие ему денежные средства с банковской карты", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что потерпевшему на телефон поступил звонок с номера начинающегося на «+7495». Далее лжесотрудник банка сообщил, что на мужчину был оформлен кредит мошенниками и ему срочно нужно перевести его деньги на "безлопастный счет". Поверив звонившему, томич последовал его инструкции и перевел деньги на счета, которые были указаны мошенником.

В общей сложности мужчина потеря более 165 тысяч рублей.

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