В Томске местный житель лишился более 165 тысяч рублей из-за мошенников

В общей сложности мужчина потеря более 165 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске местный 36-летний житель лишился более 165 тысяч рублей из-за мошенников. Мужчина перевел свои деньги на "безопасную копилку", сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Томска с заявлением обратился местный житель 1985 года рождения. Он сообщил, что неизвестные лица путем обмана по телефону похитили принадлежащие ему денежные средства с банковской карты", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что потерпевшему на телефон поступил звонок с номера начинающегося на «+7495». Далее лжесотрудник банка сообщил, что на мужчину был оформлен кредит мошенниками и ему срочно нужно перевести его деньги на "безлопастный счет". Поверив звонившему, томич последовал его инструкции и перевел деньги на счета, которые были указаны мошенником.

В общей сложности мужчина потеря более 165 тысяч рублей.