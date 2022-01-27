Томича осудят за ДТП в котором пострадали два человека

На обвиняемого завели уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местного 46-летнего жителя осудят за ДТП в котором пострадали два человека. Пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что обвиняемый ехал на своем автомобиле «УАЗ Патриот» по ул. Балтийской в направлении ул. Елизаровых. мужчина решил опередить двигающийся в попутном направлении автомобиль «ГАЗ Соболь», но он не справился с управлением, допустил занос и передней частью своего автомобиля совершил столкновение с опережаемой машиной. После чего машины отбросило за пределы проезжей части, где они совершили наезд на металлические шумозащитные конструкции.

В результате аварии пострадали два мужчины в другом автомобиле. На обвиняемого завели уголовное дело.