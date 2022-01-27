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Здоровье27 января 2022 8:44

Коронавирус в Томске на 27 января: + 265 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе – 65 531 человек
Ксения Высотина
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За последние сутки в стране выявлено 88 816 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

За последние сутки в стране выявлено 88 816 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 27 января 2021 года, в Томской области выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 65 531 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 451 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 61 473 человек.

За последние сутки в стране выявлено 88 816 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 665 пациентов скончалось, 29 754 выздоровели.

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