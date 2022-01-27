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Общество27 января 2022 8:40

В начале 2022 года в Томске появятся четыре новых детских сада

Строительная готовность этих детсадов составляет от 70 до 90%
Ксения Высотина
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Новые детские сады увеличат количество мест в городских образовательных дошкольных учреждениях на 1385, в том числе на 390 ясельных.

Новые детские сады увеличат количество мест в городских образовательных дошкольных учреждениях на 1385, в том числе на 390 ясельных.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в первом квартале 2022 года закончится строительство четырех новых детских садов. Строительная готовность этих дошкольных учреждений составляет от 70 до 90%, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Ранее в Томске были введены в эксплуатацию четыре из восьми новых детских садов, на оставшихся четырех объектах строительно-монтажные работы вступили в завершающую стадию", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что и.о. мэра Томска Михаил Ратнер провел совещание в котором приняли участие заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров, начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов и начальник департамента образования Максим Савенков.

Отмечается, что новые детские сады увеличат количество мест в городских образовательных дошкольных учреждениях на 1385, в том числе на 390 ясельных.

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