В начале 2022 года в Томске появятся четыре новых детских сада

Новые детские сады увеличат количество мест в городских образовательных дошкольных учреждениях на 1385, в том числе на 390 ясельных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в первом квартале 2022 года закончится строительство четырех новых детских садов. Строительная готовность этих дошкольных учреждений составляет от 70 до 90%, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Ранее в Томске были введены в эксплуатацию четыре из восьми новых детских садов, на оставшихся четырех объектах строительно-монтажные работы вступили в завершающую стадию", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что и.о. мэра Томска Михаил Ратнер провел совещание в котором приняли участие заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров, начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов и начальник департамента образования Максим Савенков.

Отмечается, что новые детские сады увеличат количество мест в городских образовательных дошкольных учреждениях на 1385, в том числе на 390 ясельных.