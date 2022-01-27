Сергей Жвачкин выделили фермеру из Стрежевого 5 млн рублей на восстановление птичника после пожара

Птичник фермера сгорел в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Пять миллионов рублей выделил губернатор Томской области Сергей Жвачкин из фонда финансирования непредвиденных расходов фермеру из Стрежевого Дмитрию Лесковскому. Птичник фермера сгорел в 2021 году, сообщает администрация Томской области.

Дмитрий Лесковский получил грант по областному проекту «Агростартап» в 2021 году. Мужчина вложил его в разведение птицы.

Однако пожар, который случился на ферме 29 ноября, уничтожил полностью здание и всех птиц – 1 088 кур-несушек, 574 бройлера и 206 перепелов.

Сергей Жвачкин решил помочь начинающему фермеру. Он отметил, что сельскохозяйственное производство - непростой труд, особенно на севере.

Губернатор подчеркнул, что помочь Дмитрию необходимо для того, чтобы фермер пришел в себя после пожара, а также снова смог отстроить ферму, приобрести оборудование и птицу.