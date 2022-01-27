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Общество27 января 2022 7:03

В томской школе проверят видео с курящими детьми

Видеоролик вызвал огромное количество обращений в школу
Источник:kp.ru
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В школе начата внутренняя проверка. Фото: Густаво Зырянов

В школе начата внутренняя проверка. Фото: Густаво Зырянов

В томских соцсетях накануне появилось видео, на котором видно, как школьники курят в здании школы. По словам автора ролика, дети курят в окне школы № 58 на улице Бирюкова, 22, в Томске.

Как рассказал заместитель директора школы по воспитательным вопросам Сергей Бикмаев, видеоролик вызвал огромное количество обращений в школу. В школе начата внутренняя проверка, сообщает "МК в Томске".

За курение в школах и на пришкольной территории законом предусмотрен штраф от 500 до 1500 руб. Если факт курения был зафиксирован, то родителям грозит административная ответственность в судебном порядке.

Мнения томичей в комментариях разделились - одни считают виновным в произошедшем учителя, а другие - родителей.

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