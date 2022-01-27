Двум томичкам грозит до пяти лет колонии за кражу 30 пачек кошачьего корма

Женщины сложили более 30 пачек корма себе в сумку и пакет. Фото: Андрей АБРАМОВ

В полицию Томска обратился сотрудник одного из зоомагазинов по улице Киевской, который заявил о хищении кошачьего корма. Участковые оперативно задержали подозреваемых в краже томичек, сообщили в УМВД по Томской области.

Ими оказались ранее судимые жительницы Томска 38 и 34 лет. По предварительной информации, подозреваемые днем зашли в зоомагазин и направились к стеллажу с кормом для кошек. Женщины сложили более 30 пачек корма себе в сумку и пакет, после чего ушли из магазина, не расплатившись.

Корм, общей стоимостью около 2 700 рублей, томички продали на одном из томских рынков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.