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Общество27 января 2022 6:02

Двум томичкам грозит до пяти лет колонии за кражу 30 пачек кошачьего корма

Корм, общей стоимостью около 2 700 рублей, томички продали на одном из томских рынков
Источник:kp.ru
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Женщины сложили более 30 пачек корма себе в сумку и пакет.

Женщины сложили более 30 пачек корма себе в сумку и пакет.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В полицию Томска обратился сотрудник одного из зоомагазинов по улице Киевской, который заявил о хищении кошачьего корма. Участковые оперативно задержали подозреваемых в краже томичек, сообщили в УМВД по Томской области.

Ими оказались ранее судимые жительницы Томска 38 и 34 лет. По предварительной информации, подозреваемые днем зашли в зоомагазин и направились к стеллажу с кормом для кошек. Женщины сложили более 30 пачек корма себе в сумку и пакет, после чего ушли из магазина, не расплатившись.

Корм, общей стоимостью около 2 700 рублей, томички продали на одном из томских рынков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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