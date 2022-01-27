Губернатор Жвачкин поблагодарил поздравивших его с 65-летним юбилеем

Фото: пресс-служба АТО

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин по традиции встретил свой 65-й юбилейный день рождения в кругу семьи, взяв на 20 января отпуск. Главу региона по телефону поздравил президент России Владимир Путин, который наградил Сергея Жвачкина орденом Александра Невского.

«С благодарностью принял все поздравления, - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Спасибо всем, кто звонил и писал, это были сотни людей из самых разных уголков Томской области, нашей страны, да и мира. Безусловно, это не столько оценка моей персоны, сколько оценка достижений нашей Томской области, труда жителей нашего региона. Нашу область знают и ценят. Горжусь, что почти 10 лет я имею отношение к этим успехам».

Губернатора Сергея Жвачкина с днем рождения также поздравили президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и главный раввин России Берл Лазар, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации президента Антон Вайно, его первые заместители Сергей Кириенко и Алексей Громов, заместители главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Владимир Островенко и Магомед Магомедов, полпреды президента Анатолий Серышев, Гарри Минх, Вадим Живулин и Артур Муравьёв, спецпредставители президента Виктор Зубков, Анатолий Чубайс и Николай Меркушкин, помощники президента Андрей Фурсенко, Игорь Левитин, Владимир Мединский и Дмитрий Миронов, советники президента Владимир Толстой и Руслан Эдельгериев, управляющий делами президента Александр Колпаков.

Поздравления томскому губернатору направили председатель российского правительства Михаил Мишустин, его первый заместитель Андрей Белоусов, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Александр Новак и Виктория Абрамченко, председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр экономического развития Максим Решетников, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр юстиции Константин Чуйченко, главы других федеральных министерств и ведомств.

С юбилеем томского губернатора поздравили председатели обеих палат Российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, вице-спикеры, председатели комитетов, депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Югры Наталья Комарова, большинство других российских губернаторов, председатели региональных законодательных собраний и главы городов.

Поздравления юбиляру направили председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, гендиректор «Газпром нефти» - президент Российского футбольного союза Александр Дюков, главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, гендиректор компании «Интер РАО» Борис Ковальчук, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, глава госкорпорации «Роснано» Сергей Куликов, собственник ОАО «Независимая Нефтегазовая компания» Эдуард Худайнатов, гендиректор федеральной корпорации «МСП» Александр Исаевич, председатель совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Георгий Полтавченко, глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Томского губернатора поздравили предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги, главы «Сбербанка» (Герман Греф), ВТБ (Андрей Костин), «Газпромбанка» (Андрей Акимов), «Открытие» (Михаил Задорнов), «Альфа-Банка» (Олег Сысуев), «Промсвязьбанка» (Пётр Фрадков), «Почта Банка» (Александр Пахомов), гендиректор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов, председатель правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор «Почты России» Максим Акимов, президент группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов, группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова и многие другие.

Среди поздравивших Сергея Жвачкина - уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков, президент Российской академии наук Алексей Сергеев, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, председатель «Деловой России» Алексей Репик, президент «Опоры России» Александр Калинин.

Среди направивших поздравительные телеграммы – генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор РТРС Андрей Романченко, председатель межрегиональной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, президент Всемирной конфедерации подводной деятельности Анна Аржанова.

Губернатора, являющегося президентом футбольного клуба «Томь», поздравила команда во главе с главным тренером Сергеем Жуковым, председатель Общественной палаты Томской области Владимир Уткин, художественный руководитель и главный дирижер Томского академического симфонического оркестра Михаил Грановский, директор Губернаторского Светленского лицея Александр Сайбединов, руководители других многочисленных организаций и бизнес-компаний в Томске.