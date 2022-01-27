В селе Кожевниково спасатели предотвратили пожар в газифицированной пятиэтажке

Сообщение о возгорании в доме по улице Комарова, 9 в селе Кожевниково поступило дежурному 26 января в 14:08. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Избежать трагедии в Кожевниковском районе удалось благодаря оперативной работе томских пожарных. Они предотвратили пожар в газифицированной пятиэтажке, сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в доме по улице Комарова, 9 в селе Кожевниково поступило дежурному 26 января в 14:08. Уточнялось, что дом газифицирован.

На момент прибытия пожарных из квартиры на втором этаже шел густой дым. В квартире находился мужчина, пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы эвакуировали его.

Самостоятельно из дома эвакуировались 13 взрослых и один 6-летний ребенок.

От огня пострадали санузлы квартиры на втором этаже, закоптились стены в квартире.

Пожар площадью 4 кв. метра был ликвидирован в 14:15.

Причина возгорания устанавливается.