До 60% детей намерены вакцинировать от COVID-19 в Томской области

Планируется привить от коронавируса 40-60% детей. Фото: Густаво Зырянов

Привить от коронавируса до 40-60% детей предложили в Томской области накануне. Об этом сообщила начальник отдела медпрофилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

По ее словам, производство вакцины для детей и подростков пока только набирает обороты, поэтому на сегодняшний день неизвестно с какой регулярностью она будет поступать в Томскую область. Волошина подчеркнула, что в любом случае планируется привить от коронавируса 40-60% детей.

Напомним, в понедельник стало известно, что в Томскую область поступило 480 доз вакцины «Спутник М». Первую партию распределят между поликлиническими отделениями детской больницы № 1, детской городской больницы № 2 и МСЧ № 2 в Томске. Вакцинация будет проводиться добровольно и строго после осмотра врачом.

В оперштабе уточнили, что противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.