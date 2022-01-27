Томская область вошла в топ-3 по среднемесячной зарплате в Сибири

Средняя зарплата в Томской области выросла на 2 304,9 рубля за год. Фото: Густаво Зырянов

Размер средней заработной платы в Томской области составляет 49 041 рубль, больше томичей в Сибири зарабатывают только в Красноярском крае и Иркутской области. Рейтинг составил Новосибирскстат после анализа данных за период с января по октябрь 2021 года.

Средняя зарплата по Сибири составляет 46 922 рубля. Больше всех по Сибири получают жители Красноярского края - 58 099 рублей. Следом по уровню средней заработной платы расположилась Иркутская область. Там зарабатывают около 52 741,9 рубля. Томская область заняла третье место по Сибири, уровень средней заработной платы в регионе составляет 49 041,3 рубля.

Меньше томичей зарабатывают жители Кемеровской области, Республики Хакасия, Новосибирской области, Республики Тыва, Омской области и Республики Алтай.

Меньше всего зарабатывают жители Алтайского края. Размер средней зарплаты там составляет 31 738,6 рубля.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, средняя зарплата в Томской области выросла на 2 304,9 рубля.