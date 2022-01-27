Отреставрированный дом на Ленина, 56 в Томске доделают с учетом замечаний жильцов

Жильцы сообщили и.о. мэру ряд замечаний по выполненному ремонту Фото: Владислав Пирогов

В Томске завершена реставрация дома-памятника на Ленина, 56. Сейчас идет приемка работ, а это значит, что уже в начале февраля томичи вернутся в свои квартиры, сообщает мэрия Томска.

Дом 1900 года постройки принадлежал томской мещанке Ирине Степановне Семеновой и входил в усадьбу из трех деревянных домов и мастерской. На сегодняшний день сохранились только два дома № 56 и № 58.

Подрядчик ООО «Электромонтаж» занимался восстановлением дома с 2018 по 2021 годы. Общая стоимость работ составила 45 миллионов рублей.

В среду, 26 января, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер посетил отреставрированный дом.

По его словам, на данный момент ремонт в доме уже завершился, сейчас идет приемка работ. Ратнер добавил, что томичи смогут вернуться в свои квартиры уже в начале февраля.

Жильцы сообщили и.о. мэру ряд замечаний по выполненному ремонту, на что Ратнер поручил и.о. главы администрации Советского района проработать замечания жильцов.