В томском селе двоих 17-летних подростков осудили на три года за избиение мужчины

Приговор суда не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томском районе суд признал виновными двоих подростков в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Молодые люди избили односельчанина, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в июле 2021 года двое парней пришли в заброшенный дом в селе Малиновка. Там они увидели, как местный житель выпивает алкоголь, и стали высказывать недовольство его образом жизни.

Между ними завязался конфликт, в ходе которого молодые люди стали избивать лежащего на диване потерпевшего кулаками по голове и телу.

Затем они убедились, что мужчина дышит, и покинули место происшествия. Однако на следующий день парни осознали содеянное, вернулись обратно и оказали потерпевшему помощь, а после этого компенсировали причиненный ему моральный вред.

Суд приговорил подростков к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.