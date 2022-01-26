Коронавирус в Томске на 26 января: + 201 новых случаев заражения

Всего за время пандемии в Томской области коронавирусом заболели 65 266 человек. Фото: Густаво Зырянов

Сегодня, 26 января 2021 года, в Томской области выявлено 201 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 65 266 подтвержденных случая.

Всего за время пандемии в Томской области коронавирусом заболели 65 266 человек, выздоровели 61 022 пациента, умерли 705 человек.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 74 692 случая COVID-19.