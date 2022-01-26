Томские полицейские помогли застрявшему на переметенной дороге водителю Lexus

Полицейские незамедлительно поспешили на помощь и помогли мужчине вытащить машину, в которой также находились женщина и маленький ребенком. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области полицейские заметили автомобиль, который попал в снежный плен. Полицейские незамедлительно поспешили на помощь и помогли мужчине вытащить машину, в которой также находились женщина и маленький ребенком, сообщили в УМВД по Томской области.

Поздно вечером 8 января мужчина вместе со своей семьей на автомобиле Lexus ехал по автозимнику Каргасок - Стрежевой, затем выехал на переметённую дорогу, где застрял. Больше часа томич пытался выбраться из снежного плена самостоятельно, но все было безуспешно.

По словам инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Каргасокскому району лейтенанта полиции Сергея Чихний и лейтенанта полиции Вячеслава Шмельцер, они несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения, когда, двигаясь по автозимнику, увидели стоящий на параллельной дороге автомобиль.

С учетом неблагоприятной дорожной обстановки и низких температур воздуха, а также отсутствием мобильной связи в этом месте, полицейские предположили, что людям требуется помощь. Водитель рассказал стражам порядка, что он не может выехать уже больше часа, а в салоне автомобиля находятся жена и ребенок.

Сотрудники ДПС помогли водителю, после чего он смог продолжить дальнейшее движение.

Томич направил письмо в УГИБДД УМВД России по Томской области, в котором поблагодарил инспекторов ДПС.