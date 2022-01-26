За 7 дней ЦУР получил боле 35 обращений связанных с уборкой снега

Очистка внутриквартальных проездов производится по будним дням, так как в выходные они, как правило, заставлены машинами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске за неделю Центр управления регионом получил более 35 обращений связанных с уборкой снега. Очистка внутриквартальных проездов производится по будним дням, сообщает telegram-канал ЦУРа.

"Очистка внутриквартальных проездов производится по будним дням, так как в выходные они, как правило, заставлены машинами. За уборку дворовых территорий отвечают УК, ТСЖ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что график уборки снега находится в соцсетях Ленинского, Советского, Октябрьского и Кировского района.