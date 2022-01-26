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Общество26 января 2022 7:48

Жительница Томска лишилась более 250 тысяч рублей из-за мошенников

Девушку обманули в интернете
Ксения Высотина
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В общей сумме девушка потеряла более 250 тысяч рублей.

В общей сумме девушка потеряла более 250 тысяч рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске местная жительница, желая заработать на инвестициях, лишилась более 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило заявление от местной жительницы 1991 года рождения, которая рассказала сотрудникам полиции, что в одной из популярной социальной сети-Интернет, в ленте публикаций, она увидела рекламу об инвестициях", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что томичка оставила заявку на сайте, для дальнейшего вложения средств. После того, как ей пришло ответное письмо со ссылкой, где было предложено получить доход от инвестирования, она отправила деньги. Уточняется, что спустя некоторое время денежные средства вывести не смогла, а лица, с которыми вела переписку, перестали выходить на связь.

В общей сумме девушка потеряла более 250 тысяч рублей.