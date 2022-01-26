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Здоровье26 января 2022 7:35

Более 2 % томичей заболевают коронавирусом повторно или после вакцинации

Формирование постинфекционного иммунитета и поствакцинального примерно одинаковое
Ксения Высотина
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Около 2-4% жителей Томской области болеют коронавирусной инфекцией повторно, столько же после вакцинации.

Около 2-4% жителей Томской области болеют коронавирусной инфекцией повторно, столько же после вакцинации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области 2-4% жителей заболевают ковидом повторно или после вакцинации. Формирование постинфекционного иммунитета и поствакцинального примерно одинаковое, сообщил журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

- Около 2-4% жителей Томской области болеют коронавирусной инфекцией повторно, столько же после вакцинации. Формирование постинфекционного иммунитета и поствакцинального примерно одинаковое, - рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора.

Ранее сообщалось, что на 25 января в регионе с начала пандемии зафиксировано 65 065 случаев заражения новой коронавирусной.

Также напомним, что скоро в области начнется вакцинация детей от COVID-19.