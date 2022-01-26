В Томске рассказали, как будет проходить вакцинация детей и подростков от COVID-19

Заболевание начинается с симптомов обычного ОРЗ.

Прививать детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет первое время будут в МСЧ№2 и Детской городской больнице №2. Детская вакцина "Спутник-М" является двухкомпонентной, сообщила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

По ее словам, первую небольшую партию новой вакцины было решено распределить между двумя крупными детскими учреждениями здравоохранения. Первыми планируют начать прививать школьные коллективы, уточнила Волошина.

Она также добавила, что вакцина "Гам-КОВИД-М" аналогична "взрослому" Спутнику V", но в ней концентрация частиц в пять раз меньше. Вакцина "Спутник-М" является двухкомпонентной, интервал между прививками составляет 21 день. Вакцина имеет точно такие же противопоказания, как и вакцина для взрослых.

Вакцинация детей и подростков является добровольной, уточнила главный внештатный специалист областного департамента здравоохранения по медицинской профилактике, врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Самойлова.

Детей до 15 лет могут прививать только с согласия взрослых. С 15 лет подростки уже могут принимать решение самостоятельно, добавила она.

По словам Самойловой, коронавирус «помолодел». Раньше переживали больше за пожилых людей, теперь же коронавирусом заражаются даже новорожденные. Заболевание начинается с симптомов обычного ОРЗ, но в дальнейшем у каждого ребенка протекать коронавирус может по-своему.

Ранее «КП-Томск» вышла на улицы города и узнала, планируют ли томичи прививать своих детей от коронавируса.