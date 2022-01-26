С 27 января налоговая не будет вести прием томичей из-за коронавируса

Фото: Густаво Зырянов

Налоговая служба Томской области с 27 января временно прекращает прием и обслуживания населению за исключением выдачи электронной подписи. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

Такое решение было принято из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в России, а также ростом показателя диагностирования COVID-19 в Томской области.

В налоговой уверены, что эта мера поможет предупредить распространение коронавируса среди населения. Срок ее действия будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

По предварительной записи для томичей будет доступна только услуга выдачи электронной подписи. Записаться по телефону инспекции, указанному в разделе «Контакты» на сайте ФНС.

Узнать о долгах, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ, и прочие вопросы можно будет решить через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте службы.

Также через сайт и через официальный документооборот будет проходить взаимодействие налоговой и хозяйствующих субъектов.

Томичи смогут при помощи сайта узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов и оплатить их в режиме онлайн, и решить прочие вопросы на сайте налоговой.

Для бумажных обращений установлены боксы во входной зоне операционных залов.

Интересующие вопросы можно задать по телефону 8-800-222-22-22 и телефонам инспекций, которые можно найти в разделе «Контакты» сайта службы.