В Томской области 68-летняя женщина обвиняется в убийстве сына

Уголовное дело передано для рассмотрения в Кожевниковский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кожевниковском районе 68-летняя местная жительница обвиняется в убийстве своего сына. Уголовное дело передано в суд, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2021 года пьяная женщина в очередной раз поссорилась со своим сыном, который раньше уже избивал женщину и оскорблял ее.

Мать затаила обиду на сына. Она дождалась пока он уснул, затем взяла полено и несколько раз ударила им сына по голове. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Кожевниковский районный суд.