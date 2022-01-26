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Общество26 января 2022 5:41

В Томской области 68-летняя женщина обвиняется в убийстве сына

Она дождалась пока он уснул, затем взяла полено и несколько раз ударила им сына по голове
Источник:kp.ru
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Уголовное дело передано для рассмотрения в Кожевниковский районный суд.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Кожевниковский районный суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кожевниковском районе 68-летняя местная жительница обвиняется в убийстве своего сына. Уголовное дело передано в суд, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2021 года пьяная женщина в очередной раз поссорилась со своим сыном, который раньше уже избивал женщину и оскорблял ее.

Мать затаила обиду на сына. Она дождалась пока он уснул, затем взяла полено и несколько раз ударила им сына по голове. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Кожевниковский районный суд.