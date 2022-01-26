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Здоровье26 января 2022 5:09

Заболевшие омикрон-штаммом COVID-19 томичи были вакцинированы

Заболевание начиналось с признаков обычного ОРВИ
Источник:kp.ru
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На данный момент томичи находятся в удовлетворительном состоянии. Фото: Густаво Зырянов

На данный момент томичи находятся в удовлетворительном состоянии. Фото: Густаво Зырянов

Оба жителя Томской области, у которых подтвердился новый омикрон-штамм коронавируса, были привиты. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

Напомним, в Томске 19 января был зафиксирован первый случай "омикрона". Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил принять дополнительные меры в связи с предстоящей волной омикрона.

Как рассказал Рудиков, оба заболевших омикроном были вакцинированы.

Он добавил, что у томичей заболевание начиналось с признаков обычного ОРВИ. Они жаловались на кашель, насморк, болезнь протекала в средней степени тяжести. На данный момент томичи находятся в удовлетворительном состоянии.