Для ревакцинации томичей поступило 2000 доз вакцины «Спутник Лайт»

Всего вакцинировались 566 757 томичей, из них полностью завершили курс иммунизации 534 153 человека. Фото: Густаво Зырянов

В Томскую области накануне привезли 2000 доз вакцины «Спутник Лайт». Планируется, что до конца недели в регион поступит еще 16 200 доз, сообщили в облздраве.

Как уточнила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина, препарат распределят по всем стационарным и мобильным пунктам вакцинации в Томской области.

Она также добавила, что ревакцинироваться томичи могут любым препаратом, но решение остается за врачом, который проводит осмотр перед вакцинацией.

В Томской области на сегодняшний день прививку от коронавируса препаратом «Спутник Лайт» поставили 132 351 человек. Всего вакцинировались 566 757 томичей, из них полностью завершили курс иммунизации 534 153 человека. 173 130 вакцинированных старше 60 лет.

Всего с начала прививочной кампании в регион поступило 750 571 доза вакцины (535 759 — «Гам-КОВИД-Вак», 145 832 — «Спутник Лайт», 51 010 — «ЭпиВакКорона», 17 490 — «КовиВак», 480 — «Спутник М»).