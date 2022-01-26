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Происшествия26 января 2022 3:41

40-летний пассажир Toyota госпитализирован после лобового ДТП под Томском

Авария произошла 26 января около 06:40 на 3 километре автодороги Новомихайловка-Итака
Источник:kp.ru
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В результате ДТП 40-летний пассажир Toyota Spacio с травмами был доставлен в больницу.

В результате ДТП 40-летний пассажир Toyota Spacio с травмами был доставлен в больницу.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром в среду на томской трассе произошло столкновение автомобилей Toyota Spacio и Toyota Land Cruiser, в результате которого пострадал 40-летний мужчина. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

Уточняется что авария произошла 26 января около 06:40 на 3 километре автодороги Новомихайловка-Итака.

По предварительной информации, 35-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля Toyota Spacio, двигаясь в сторону Томска, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser.

Как сообщили в ПСС по Томской области, чтобы деблокировать водителя легковушки, пришлось использовать гидравлический инструмент (ГАСИ),а также отключить АКБ аварийных автомобилей.

В результате ДТП 40-летний пассажир Toyota Spacio с травмами был доставлен в больницу.