Томича посадили почти на полтора года за то, что он ограбил своего нетрезвого друга

Так как обвиняемый уже был ранее судим, в отношение него возбудили уголовное дело и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный 44-летний житель начал отбывать наказание в тюрьме за то, что он ограбил своего нетрезвого друга. Мужчина украл деньги и купил себе новую порцию алкоголя, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Ленинский районный суд г. Томска признал ранее судимого 44-летнего томича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что прошлым летом компания выпивала на берегу Томи и один из собутыльников обвиняемого из-за сильного опьянения упал и уснул. Тем временем мужчина подошел к нему и похитил денежные средства в сумме 1 300 рублей. На украденные деньги, обвиняемый купил новую порцию алкоголя.

На мужчину завели уголовное дело и так как он уже был ранее судим, в отношение него возбудили уголовное дело и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев.