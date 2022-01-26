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Общество26 января 2022 2:21

Томские застройщики вернули норму в 100 квадратов на одно машино-место

Теперь парковочные места будут оборудоваться не на количество квартир
Ксения Высотина
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Томская область возвращается к нормативу, который работал до 2014 года – 100 квадратных метров на одно машино-место.

Томская область возвращается к нормативу, который работал до 2014 года – 100 квадратных метров на одно машино-место.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске вновь будет действовать норма в 100 квадратов на одно машино-место. Теперь парковочные места будут оборудоваться не на количество квартир , сообщил журналистам замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

- 24 января был утвержден региональный норматив по парковочным местам. Томская область возвращается к нормативу, который работал до 2014 года – 100 квадратных метров на одно машино-место, - рассказал замгубернатора.

Он также отметил, что такая схема может повлиять на снижение стоимости жилья в Томске. Помимо этого, в городе сможет снова проектироваться малогабаритное жилье.

Добавим, что цена на жилье выросла из-за того, что парковочный норматив вынуждал строить квартиры больших габаритов, которые не в силах купить молодые семьи.