Томские застройщики вернули норму в 100 квадратов на одно машино-место

Томская область возвращается к нормативу, который работал до 2014 года – 100 квадратных метров на одно машино-место. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске вновь будет действовать норма в 100 квадратов на одно машино-место. Теперь парковочные места будут оборудоваться не на количество квартир , сообщил журналистам замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

- 24 января был утвержден региональный норматив по парковочным местам. Томская область возвращается к нормативу, который работал до 2014 года – 100 квадратных метров на одно машино-место, - рассказал замгубернатора.

Он также отметил, что такая схема может повлиять на снижение стоимости жилья в Томске. Помимо этого, в городе сможет снова проектироваться малогабаритное жилье.

Добавим, что цена на жилье выросла из-за того, что парковочный норматив вынуждал строить квартиры больших габаритов, которые не в силах купить молодые семьи.