Томские сотрудники ГИБДД перечислили дороги с наивысшим числом аварий

В прошлом году уже удалось ликвидировать один участок, где была большая концентрация аварий: перекресток на ул. Энтузиастов — ул. Клюева — ул. Осенняя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске сотрудники ГИБДД назвали дороги с наивысшим числом аварий. Всего в Томске определено 14 участков с концентрацией ДТП.

В список таких дорог попали: пешеход на проспекте Кирова, 46, пешеход на улице Профсоюзной, 16, пешеход по улице 5-й Армии, 20, пешеход переход по улице Смирнова, 44/2, перекресток проспекта Мира и улицы Интернационалистов, перекресток проспекта Ленина и переулка Карповского, пешеход на улице Ломоносова, 10, перекресток улицы Красноармейской и улицы Никитина, участок дороги на улице Клюева, 44, проспекте Комсомольском, 7, стр. 11, по улице Пролетарской, по проспекту Фрунзе, по улице Яковлева.

В полиции рассказали, что в прошлом году уже удалось ликвидировать один участок, где была большая концентрация аварий: перекресток на ул. Энтузиастов — ул. Клюева — ул. Осенняя.