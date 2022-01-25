Жителя поселка Белый Яр приговорили к четырем месяцам колонии за 1,2 млн рублей долга по алиментам

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 56-летнего жителя поселка Белый Яр приговорили к четырем месяцам лишения свободы за неуплату алиментов. Мужчина задолжал более 1,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что безработный мужчина с 2013 года на основании судебного решения должен был платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына.

Но с апреля по сентябрь 2021 года мужчина не платил алименты, а кроме этого, в ноябре 2020 года он уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. В общей сложность сумма долга составила более 1,2 млн рублей.

Суд принял во внимание отрицательную характеристику подсудимого и наличие судимости, в результате чего приговорил его к 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.