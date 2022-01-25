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Общество25 января 2022 10:42

Депутаты гордумы Томска Фатеев и Фадеева попали в список экстремистов РФ

В декабре прошлого года на депутата гордумы Томска Ксению Фадееву было заведено дело о создании экстремистского сообщества
Источник:kp.ru
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Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

Томичи Ксения Фадеева и Андрей Фатеев включены в список физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Напомним, что в декабре прошлого года на депутата гордумы Томска Ксению Фадееву было заведено дело о создании экстремистского сообщества с применением служебного положения. На время следствия Фадеевой решением суда запрещено принимать участие в массовых мероприятиях, также ей разрешено общаться только с родственниками, врачами и адвокатами.

Также сообщалось, что до суда из России уехал депутат гордумы Андрей Фатеев, который опасался в отношении себя уголовного преследования.