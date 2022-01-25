На восток Томской области пришел природный газ

Сергей Жвачкин запустил первую асиновскую котельную на природном газе. Фото: пресс-служба АТО

Во вторник, 25 января, губернатор Томской области Сергей Жвачкин пустил в эксплуатацию газораспределительную станцию и первую на природном газе котельную в Асиновском районе.

Напомним, строительство газораспределительной станции «Асино», межпоселкового газопровода от ГРС до Асина и газификация города начались в 2017 году.

Как рассказал Жвачкин, еще десять лет назад, когда он только заступил на свой пост, жители Асиновского района рассказали ему две главные мечты - газифицировать район и реконструировать дорогу на восток области.

«И ведь у нас все получилось - и газ, и дорога», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что воплотить мечты жителей района стало возможным благодаря командной работе.

«Интенсивное развитие территорий, большие инвестиционные проекты в ЛПК, АПК позволили активно заняться и развитием инфраструктуры. Я встретился с главой «Газпрома» Алексеем Борисовичем Миллером и рассказал, что бизнес, социальная сфера районов области ждет доступного и экологически чистого топлива. А главное – газа ждут люди. И Алексей Борисович, как руководитель социально ориентированной компании, принял единственно правильное решение. Четыре года назад мы с ним сварили первый стык нового газопровода. И вот – мечты сбываются!» - рассказал Жвачкин.

Протяженность газопровода-отвода, который связал Томск и Асино, свыше 78 километров. Благодаря этому газ появится 15 населенных пунктов Асиновского, Первомайского, Зырянского и Томского районов, девяти тысяч домовладений, объектов ЖКХ и бизнеса.

Во вторник, на первом этапе газификации восточных районов, Жвачкин запустил первую асиновскую котельную на природном газе, которая будет отапливать 60 многоквартирных жилых домов, где живут свыше 2 600 человек, а также три социальных объектов: школы №5 и №10 и центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Как добавил глава Асиновского района Николай Данильчук, новая котельная уже неделю работает в режиме пусконаладки, нареканий к работе объекта нет.

«Напоминаю, что жировки для людей не должны вырасти. Расти должно только качество коммунальных услуг, комфорт жителей», - подчеркнул губернатор.

Газификация восточных регионов позволила заключить миллиардное соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ. «Уже шесть асиновских котельных мы перевели на природный газ. До конца года работать на газе будут все 17 котельных! А значит, в районе повысится надежность отопительной системы, что крайне важно в наших сибирских условиях, улучшится качество экологии - этот черный дым уходит в прошлое», – добавил Сергей Жвачкин, указав на действующую угольную котельную.

Глава региона отметил, что совместно с «Газпромом» на строительство внутрипоселковых сетей было выделено 700 миллионов рублей, до конца года планируется вложить еще 300 миллионов.

Также планируется, что в новом отопительном сезоне природный газ придет в Зырянский и Первомайский районы.

В торжественном пуске природного газа и первой газовой котельной также участвовали заместители главы региона Игорь Шатурный и Евгений Паршуто.