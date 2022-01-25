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Общество25 января 2022 9:17

83-летний житель Томска накопил в своей квартире пять «КамАЗов» мусора

Суд обязал пожилого томича освободить двухкомнатную квартиру от мусора, однако это требование мужчина проигнорировал
Источник:kp.ru
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Три "КамАЗа" ненужных вещей уже вывезли из квартиры по улице Елизаровых, 39/1

Три "КамАЗа" ненужных вещей уже вывезли из квартиры по улице Елизаровых, 39/1

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске судебные приставы освобождают от мусора квартиру 83-летнего пенсионера. Три "КамАЗа" ненужных вещей уже вывезли из квартиры по улице Елизаровых, 39/1, но это еще не все. Всего необходимо будет порядка пяти машин, сообщили в пресс-службе УФССП по томской области.

В суд обратилась управляющая компания, которая представляла интересы жильцов дома по улице Елизаровых, 39/1. Пенсионер несколько лет приносил в свою квартиру хлам из мусорных контейнеров.

Суд обязал пожилого томича освободить двухкомнатную квартиру от мусора, однако это требование мужчина проигнорировал.

Судебные приставы обязали пенсионера в течение пяти дней добровольно исполнить решение суда, он и это мужчина проигнорировал.

Не побудили мужчину освободить от хлама квартиру и исполнительский сбор в размере 5 000 рублей и серия штрафов. После этого служители закона лично приступили к исполнению судебного решения.