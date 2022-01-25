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Общество25 января 2022 8:50

В Бакчарском районе по вине повара школы-интерната 34 ребенка заразились псевдотуберкулезом

Он не организовал дератизацию помещений склада и столовой из-за чего там завелись грызуны
Источник:kp.ru
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Суд приговорил виновного к ограничению свободы сроком на один год.

Суд приговорил виновного к ограничению свободы сроком на один год.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал виновным 47-летнего жителя деревни Крыловка Томской области в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заболевания воспитанников школы-интерната. Об этом сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в январе-феврале 2021 год мужчина работал поваром в МКОУ «Крыловская школа-интернат для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». Он не организовал дератизацию помещений склада и столовой из-за чего там завелись грызуны.

Также мужчина нарушил правила хранения и обработки продуктов питания, что привело к заражению 34 воспитанников псевдотуберкулезом после их употребления.

Суд приговорил виновного к ограничению свободы сроком на один год.

Приговор в законную силу не вступил.