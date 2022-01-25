В Бакчарском районе по вине повара школы-интерната 34 ребенка заразились псевдотуберкулезом

Суд приговорил виновного к ограничению свободы сроком на один год.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд признал виновным 47-летнего жителя деревни Крыловка Томской области в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заболевания воспитанников школы-интерната. Об этом сообщили в прокуратуре Томской области.
Суд установил, что в январе-феврале 2021 год мужчина работал поваром в МКОУ «Крыловская школа-интернат для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». Он не организовал дератизацию помещений склада и столовой из-за чего там завелись грызуны.
Также мужчина нарушил правила хранения и обработки продуктов питания, что привело к заражению 34 воспитанников псевдотуберкулезом после их употребления.
Суд приговорил виновного к ограничению свободы сроком на один год.
Приговор в законную силу не вступил.