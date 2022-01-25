Ночью 26 января будет ограничено движение на Степановском переезде в Томске

Специалисты Томской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» отремонтируют плиты резинокордового настила. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске ночью в среду, 26 января, ограничат движение на железножорожном переезде «Степановском» из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии Томска.

Одна полоса для движения транспорта будет закрыта по улице Шевченко на «Степановском» железнодорожном переезде 79 км станции Томск – 1 26 января с 00:00 до 04:00.

В этот период времени на указанном участке специалисты Томской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» отремонтируют плиты резинокордового настила в границах соединительного железнодорожного пути, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.

Жителей Томска просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут своего движения.