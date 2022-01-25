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Происшествия25 января 2022 6:17

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на автодороге Стрежевой-Нижневартовск

Еще двое человек с травмами доставлены в больницу
Источник:kp.ru
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Водитель автомобиля «Джилли», который ехал в сторону Стрежевого, выехал на встречную полосу, не справился с управлением

Водитель автомобиля «Джилли», который ехал в сторону Стрежевого, выехал на встречную полосу, не справился с управлением

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром во вторник, 25 января, на 12 километре автодороги Стрежевой-Нижневартовск произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Уточняется, что ДТП произошло около 10:30 на 12 километре автодороги Стрежевой-Нижневартовск. По предварительной информации, водитель автомобиля «Джилли», который ехал в сторону Стрежевого, выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль «Тайота Ленд Крузер Прадо», за рулем которого находился 24-летний мужчина.

В результате столкновения погибла женщина-пассажир автомобиля «Джилли». Водитель и еще один пассажир этого автомобиля доставлены в больницу.