Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на автодороге Стрежевой-Нижневартовск

Водитель автомобиля «Джилли», который ехал в сторону Стрежевого, выехал на встречную полосу, не справился с управлением Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром во вторник, 25 января, на 12 километре автодороги Стрежевой-Нижневартовск произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Уточняется, что ДТП произошло около 10:30 на 12 километре автодороги Стрежевой-Нижневартовск. По предварительной информации, водитель автомобиля «Джилли», который ехал в сторону Стрежевого, выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль «Тайота Ленд Крузер Прадо», за рулем которого находился 24-летний мужчина.

В результате столкновения погибла женщина-пассажир автомобиля «Джилли». Водитель и еще один пассажир этого автомобиля доставлены в больницу.