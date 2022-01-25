В Стрежевом полиция изъяла более тонны нелегальных спиртных напитков на 260 тысяч рублей

Всего было изъято более тонны спиртных напитков. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ночью в одном из магазинов в четвертом микрорайоне в Стрежевом полицейские выявили факт незаконной продажи алкоголя. Всего было изъято более тонны спиртных напитков, сообщили в УМВД по Томской области.

Во время проверки в данном магазине в Стрежевом сотрудники полиции изъяли и направили на экспертизу более тонны алкогольной продукции: 2186 стеклянных емкостей на общую сумму порядка 260 000 рублей. На изъятые алкогольные напитки отсутствовала необходимая документация.

В отношении юридического лица возбуждены административных дела по части 2 и 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.