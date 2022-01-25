В Томске 29 домов Октябрьского района останутся без холодной воды во вторник из-за аварии на сетях

Специалисты «Томскводоканала» будут проводить аварийные работы на водопроводных сетях. Фото: Владислав Пирогов

Во вторник, 25 января, в 29 домах на трех улицах в Октябрьском районе Томска отключат холодную воду. Об аварином отключении холодного водоснабжения сообщил «Томскводоканал».

Холодная вода будет отсутствовать 25 января с 09:30 до 21:00, в этот период времени специалисты «Томскводоканала» будут проводить аварийные работы на водопроводных сетях.

Так, холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах:

улица Залоговая, 77, 89, 91, 94, 95, 96, 98, 98а, 99, 100, 101, 101а, 102, 113, 121, 121/1, 124;

улица Мичурина, 88, 88/1, 88/2;

Чулымский тракт,1, 3, 9, 11, 15, 15 строение 2, 15 строение 3.