Мороз до -16 градусов и небольшой снег ожидают томичей 25 января

В Томске во вторник будет морозно и снежно. Фото: Владислав Пирогов

В Томске во вторник будет морозно и снежно. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

Во вторник, 25 января, в Томске пройдет небольшой снег, ветер будет дуть переменный 2-7 м/с. Температура воздуха днем ожидается около -14…-16°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также прогнозируются небольшой снег, изморозь, туманы. Ветер переменный 2-7 м/с. Днем столбики термометров опустятся до -12…-17°С. На дорогах местами гололедица.