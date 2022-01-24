Более 200 домов останутся без света в томском микрорайоне Наука 25 января

Свет будет отсутствовать час. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 25 января, в микрорайоне Наука в Томске на время проведения плановых ремонтов оборудования обесточат более 200 жилых домов. Об этом сообщили "Горсети".

Так, с 14:00 до 15:00 свет отключат в домах:

пер. Большаковский (мкр. Наука) уч.1,уч.4;

ул. Академика Сахарова (мкр. Наука) 1,4,13,14,15,16,16 стр.1,17,18,18-а,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,37,37-а,39,4027,уч.34 стр.1,уч.4192;

ул. Большакова (мкр. Наука) 5,7,13,15,17,23,27,29,31,31/1,33,35,37,39,41,41/1,43,45,47,49,51,51-а,53,уч.1, уч.25,уч.51/1;

ул. Братьев Троновых 1,2,4,10,12,12-а,14,16,16-а,4213;

ул. Воробьева (мкр.Наука) 3,4,5,9,10,10-а,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,23-а,24,24-а,25,25-а,27,27-а, 27-б,27-в,28,29,29-а,30,30-а,31,32,32/1,33,34,36,38,40,46,48,50/1,52,52/1,52/2,уч.26,уч.36/1,уч.40/1,уч.54,уч.54/1;

ул. Воскресенская (мкр. Наука) 5,9,17,19,23,25,31-а,уч.21;

ул. Добровидова (мкр. Наука) 1,2,5,6,7,8,10,11,14;

ул. Кащенко (мкр.Наука) 3,9,10,11,13,15,15-а,18-а,д.11,уч.4,уч. 10-а

ул. Красные зори (мкр. Наука) 12,20/1

ул. Курлова 3,9

ул. Кучина (мкр. Наука) 2,5,6,8,12,14,16,18,26,28,30,32,33,34,34-а,35,37,39,41,41/1,41/2,43,43/1,45,45-а, 4145,уч.20,уч.24,уч.34-б;

ул. Науки (мкр. Наука) уч.4015,уч.4025,уч.4027,уч.4153;

ул. Стрельникова (мкр. Наука) 14,16,18,20 стр.1,22,24,28,30;

ул. Тимашева (мкр.Наука) 1,1/1,16,уч.10;

ул. Шахова (мкр. Наука) 7,9,11,13.