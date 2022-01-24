СК начал проверку после гибели жителя Томской области во время разгрузки древесины

Следователи Колпашевского МСО устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: Густаво Зырянов

В Верхнекетском районе Томской области 53-летний местный житель погиб во время разгрузки древесины. СК начал проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной иформации, в воскресенье, 23 января, на производственной площадке ООО «СеверЛес» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района водитель автомобиля «VOLVO FM-TRUCK» разгружал древесину, когда на него упало бревно. Мужчина получил травму головы, в результате чего скончался на месте.

Следователи Колпашевского МСО устанавливают обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.