В Томской области коронавирус выявили у 151 человека за сутки

По данным на 24 января в России всего зарегистрировано около 11,2 миллиона случаев заражения коронавирусом Фото: Густаво Зырянов

За прошедшие сутки в Томской области коронавирус подтвердился у 151 жителя, выздоровели 477 пациентов, умерших не зафиксировано. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Итого за время пандемии в регионе коронавирус выявили у 64 894 человек, выздоровели 60 034 пациента, умерли 696 человек.

По данным на 24 января в России всего зарегистрировано около 11,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 10 миллионов человек выздоровели, 326 767 умерли.