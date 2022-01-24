Водитель Toyota врезался в стелу и сбежал с места ДТП в Томской области

Водитель автомобиля Toyota Picnic наехал на стелу героя Советского Союза Е. Жданова. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске ночью 23 января водитель автомобиля Toyota Picnic наехал на стелу героя Советского Союза Е. Жданова и покинул место ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, 24-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Picnic, направлялся по улице Панова со стороны улицы Центральная в сторону улицы Жданова в город Колпашево. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в стелу героя Советского Союза Е. Жданова. Затем томич покинул место ДТП.

В полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, начало административное расследование.