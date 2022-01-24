Названы противопоказания к вакцинации подростков и детей против CОVID-19 в Томске

Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции Фото: Густаво Зырянов

В Томскую область поступила первая партия вакцины против коронавируса для подростков и детей «Спутник М». Однако прививаться новым препаратом можно не всем, сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, в понедельник стало известно, что в Томскую область поступило 480 доз вакцины «Спутник М». Первую партию распределят между поликлиническими отделениями детской больницы № 1, детской городской больницы № 2 и МСЧ № 2 в Томске. Вакцинация будет проводиться добровольно и строго после осмотра врачом.

В оперштабе уточнили, что противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.