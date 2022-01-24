Власти Томска усилят контроль за соблюдением масочного режима

Департаменту городского хозяйства поручено контролировать масочный режим в общественных местах, ТЦ и общественном транспорте. Фото: Густаво Зырянов

В Томске и.о. мэра Михаил Ратнер поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и прочих коронавирусных мер в детсадах, школах, транспорте и общественных местах.

По его словам, регион ожидает очередную волну коронавируса, поэтому важно сработать на опережение и не допустить «выхода из строя» сразу целых учреждений и подразделений.

Ратнер поручил районным администрациям контролировать обработку подъездов и общественных мест, также необходимо контролировать соблюдение санитарной дистанции, а также масочного режима в учреждениях потребительского рынка и сферы услуг.

Департаменту городского хозяйства поручено контролировать масочный режим в общественных местах, ТЦ и общественном транспорте.

Также Ратнер отметил важность контроля входного фильтра в детсадах, школах и учреждениях дополнительного образования.

Уточняется, что городские власти продолжат помогать транспортом врачам и волонтерам, которые развозят лекарства пациентам с коронавирусом.